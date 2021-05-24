Серед загиблих у ДТП в Києві є пішохід, який переходив дорогу в місці ДТП

У Києві на Житомирській трасі легковик зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинули водій і пасажир легковика, а також пішохід, який переходив дорогу в місці аварії попри те, що перехід там не був дозволеним.

За інформацією поліції, ДТП на Житомирській трасі у Святошинському районі Києва сталася у ніч на понеділок, 24 травня. Зіткнулися легковий автомобіль Volkswagen і вантажівка DAF. За інформацією поліції, водій вантажівки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з легковиком. Після зіткнення автомобілі загорілись.

Як повідомили правоохоронці, водій та пасажир легковика загинули на місці, а водія вантажівки медики госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості, в тому числі і з численними опіками.

Крім цього, на проїжджій частині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя, який ймовірно перетинав дорогу у невстановленому місці. Поліцейські встановлюють особу загиблого.