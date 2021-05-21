Спочатку водій втік із місця ДТП, а потім покинув своє авто у Сокільниках

У Львові на вул. Стрийській біля «Арени Львів» автомобіль Chevrolet Lacetti на смерть збив пішохідку. Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 20 травня, о 22:15 на перехресті вулиць Стрийська-Мікльоша. Від отриманих травм 66-річна жінка загинула. Водій з місця ДТП втік.

Момент наїзду зафіксувала камера Управління безпеки міста ЛМР. Відео ДТП опівночі п'ятниці, 21 травня, оприлюднили на сторінці Гарячої лінії міста Львова у Facebook. На відео, яке зафіксувала камера Управління безпеки міста ЛМР, видно, як автомобіль, який рухався на великій швидкості, збив людину, яка переходила дорогу на червоний сигнал світлофора. Авто поїхало далі, не зупинившись.

Медики намагалися врятувати жінку. Але, за інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, жінка померла на місці ДТП у кареті швидкої медичної допомоги.

У поліції ZAXID.NET розповіли, що водій із місця ДТП втік. Його вдалося розшукати завдяки свідченням очевидців та відео з камер Управління безпеки міста. Близько півночі чоловіка затримали на просп. Червоної Калини.

«Патрульні опитали очевидців події. Завдяки свідкам та камерам Центру безпеки міста вдалося встановити автомобіль, який здійснив наїзд на пішохода. Обстежуючи прилеглі до місця ДТП території, в с. Сокільники на вул. Шевченка один із екіпажів виявив автомобіль Chevrolet Lacetti. Він мав розбите лобове скло, відбите дзеркало та інші характерні цій аварії пошкодження. Водія на місці не було. Мешканці повідомили, що це не місцевий автомобіль. Провівши розшукові дії патрульні встановили, що до скоєння аварії може бути причетний 27-річний сихівчанин», – повідомили у патрульній поліції.

Фото патрульної поліції

Власникові автомобіля зателефонували і він повідомив, що перебуває вдома на просп. Червоної Калини. Приїхавши на вказане місце, патрульні виявили чоловіка з ознаками сильного алкогольного сп'яніння. Він зізнався у скоєному. Його перевірили на стан сп'яніння, результат – 2,16 проміле.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою особою) КПК України.

Момент наїзду з відео камери Управління безпеки міста