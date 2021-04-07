Мікроавтобус Volkswagen на смерть збив 60-річного пішохода

На Золочівщині внаслідок наїзду мікроавтобуса Volkswagen загинув 60-річний пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталась у вівторок, 6 квітня, близько півночі на дорозі Броди-Тернопіль неподалік с. Гаї.

Як попередньо встановили поліцейські, водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter збив пішохода місцевого жителя віком 60 років. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Автомобілем керував 23-річний мешканець Рівненщини

За кермом автомобіля перебував 23-річний мешканець Рівненської області

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Триває досудове розслідування, поліція встановлює обставини ДТП.