Водій Subaru Forester виїхав на зустрічну смугу та спричинив ДТП

У п’ятницю, 2 квітня, на вул. Богдана Хмельницького у Львові 36-річний мешканець села Муроване на автомобілі Subaru Forester виїхав на зустрічну смугу та спричинив ДТП з Volkswagen Jetta. Унаслідок ДТП постраждала семирічна дитина, яка була пасажиром Subaru Forester. Дитина перебуває у реанімації.

У департаменті цивільного захисту ЛОДА повідомили, що аварія сталася 2 квітня близько 20:00 у Львові на вул. Б. Хмельницького, 291. 36-річний мешканець села Муроване Львівського району, керуючи автомобілем Subaru Forester, не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з автомобілем Volkswagen Jetta, яким керував водій, 1983 року народження.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля Subaru Forester, 2014 року народження, отримав тілесні ушкодження. Дитину госпіталізували в реанімацію з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, забійними ранами обличчя.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці.