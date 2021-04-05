На автодорозі сполученням Львів – Тернопіль внаслідок наїзду автомобіля Kia Magentis загинув 52-річний пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 4 квітня, поблизу с. Плугів Золочівського району (Золочівська ТГ).

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, близько 22:00 на автодорозі Н-02 сполученням Львів – Тернопіль поблизу с. Плугів водій автомобіля Kia Magentis, рухаючись у напрямку м. Львова, на неосвітленій ділянці дороги поза межами пішохідного переходу та населеного пункту здійснив наїзд пішохода.

За кермом автомобіля перебував мешканець Херсонщини 1983 року народження. Пішохід, мешканець Тернопільської області 1968 року народження, від отриманих травм загинув на місці події.

Фото поліції

Обставини події встановлює поліція.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 28 дорожньо-транспортних пригод, одна з них із потерпілими. 13 автопригод стались на дорогах області, ще 15 – у Львові. Внаслідок ДТП одна особа загинула.