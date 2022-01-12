В ДТП на харківській окружній дорозі також постраждали двоє дітей віком 2 і 3 років

На харківській об'їзній дорозі, між П'ятихатками та Черкаською Лозовою, вранці в середу, 12 січня, сталася ДТП, у якій загинули троє людей і постраждали двоє дітей. Автомобілісти в соцмережах повідомили, що зіткнулися два легковики – Kia і Toyota. Один з них працював як таксі. Від удару Toyota в’їхала у відбійник і зависла на ньому, пише харківський сайт Newsroom.

За інформацією поліції, ДТП сталася близько 08:50 на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу села Черкаська Лозова. За попередніми даними, 34-річний водій автомобіля Kia рухався з боку Дергачів у напрямку Білгородського шосе та допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем таксі Toyota Camry під керуванням 31-річного чоловіка. Автомобіль таксі прямував йому назустріч по своїй смузі руху.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта розповів, що внаслідок зіткнення на місці аварії загинули троє дорослих віком 30-40 років.

За інформацією правоохоронців, у ДТП загинули водії обох автомобілів і пасажирка таксі. «Суспільне» з посиланням на слова медиків уточнило, що загиблою виявилася мати двох дітей – хлопчика й дівчинки, які постраждали в цій ДТП.

Фото ДСНС і поліції

У дітей – черепномозкові травми, переломи стегна. Їхній вік – два-три роки. Медики відвезли дітей до міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

У Харківській міськраді повідомили, що діти перебувають у важкому стані. Наразі медики лікарні швидкої та невідкладної допомоги проводять їх комплексне обстеження.