Унаслідок ДТП пошкоджено автомобіль та стіну будинку на вул. Пасічній

У вівторок, 11 січня, на вул. Пасічній у Львові 46-річний львів’янин на автомобілі Daewoo Lanos в’їхав у стіну багатоповерхового будинку та намагався втекти. Згодом з’ясувалося, що водій вже позбавлений прав за нетверезу їзду.

За даними очевидців, інцидент трапився близько 5:00 ранку 11 січня. Водій на Daewoo Lanos з’їхав з дороги та врізався в стіну шестиповерхівки на вул. Пасічній, 39в, після чого залишив автомобіль і намагався втекти пішки. Легковик в’їхав у стіну будинку прямо біля дверей під’їзду. Очевидці стверджують, що водій був у стані сильного сп'яніння та ледь стояв на ногах. На інцидент зреагували мешканці будинку та викликали поліцейських.

Легковик в’їхав у стіну будинку прямо біля дверей під’їзду

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що поліцейські знайшли водія у дворі будинку, в нього була розбита брова. Саме на нього вказав очевидець події. Спершу чоловік заперечував свою причетність до ДТП, однак під час поверхневої перевірки у нього знайшли свідоцтво про реєстрацію цього авто. Також у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але від перевірки він відмовився. Поліцейські встановили, що водій вже позбавлений у 2020 році посвідчення водія на три роки за нетверезу їзду.

На нього склали два протоколи – за керування транспортним засобом в стані сп'яніння (за ч. 1 ст. 130), за порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124 КУпАП). Окрім того, він отримав постанову за керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами (ч. 4 ст. 126 КУпАП). Штраф – 20 400 гривень.

За даними патрульної поліції, торік на Львівщині склали майже 8 тис. протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння. За участю нетверезих водіїв на території області торік зафіксували 693 ДТП саме через перебування водія у нетверезому стані, з яких 116 ДТП з травмованими, в них травмувалось 150 осіб, а також 16 людей загинуло.