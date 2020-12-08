В ДТП на Хмельниччині загинули троє людей

В ніч на 8 грудня у Хмельницькій області легковий автомобіль злетів у кювет і перекинувся, внаслідок чогозагинули три особи. Про це йдеться в повідомленні поліції Хмельницької області.

Повідомляється, що інцидент стався при в'їзді до села Кривчик Дунаєвецького району. 46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat B-5 не справився з керуванням транспортним засобом, внаслідок чого машина з'їхала в кювет і перекинулася.

На місці аварії загинули водій і дві пасажирки автомобіля, 1970 і 1966 народження. Ще один 47-річний пасажир отримав тілесні ушкодження, його стан задовільний.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).