Злочинці пограбували іноземця у центрі міста вночі

Вночі 3 серпня у центрі Львова троє зловмисників напали на громадянина США, погрожуючи йому ножем. Вони забрали в іноземця гроші, документи та телефон і втекли. Поліцію викликали очевидці.

Інцидент трапився близько 3-ї години ночі на вулиці Друкарській. На лінію 102 зателефонував львів’янин і повідомив, що бачить через вікно, як невідомі тримають чоловіка, а він кличе на допомогу іноземною мовою.

Іноземець повідомив патрульним, які прибули на виклик, що троє осіб йому погрожували ножем, заламали руки, забрали банківські картки, гроші, документи та телефон.

«Отримавши опис осіб, патрульні передали орієнтування усім екіпажам центральної частини міста. Обстежуючи території, на вулиці Лисенка у підʼїзді поліцейські помітили осіб, які побігли усередину будинку. У підʼїзді було чутно запах диму. Їх виявили у підвалі, в момент, коли вони намагалися спалити паспорт потерпілого та засіб сльозогінної дії», – розповіли у патрульній поліції Львова.

Нападники намагалися спалити паспорт іноземця (фото патрульної поліції)

У патрульній поліції не повідомляють, звідки іноземець, але, судячи з фото, у нього паспорт громадянина Сполучених штатів Америки.

Один із затриманих показав, де сховав його мобільний телефон. На місце викликали слідчих та експертів. Напад кваліфікували як розбій, вчинений в умовах воєнного стану (ч.4 ст. 187 ККУ). Поліція поки не повідомляє віку та реєстрації нападників, також невідомо, чи є в них судимості.