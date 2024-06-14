Українця судитимуть за розбійний напад, вчинений групою осіб

У Варшаві затримали трьох громадян Грузії та українця за розбійний напад на інкасаторів. Інцидент стався біля пункту обміну валюти на парковці торгового центру у варшавському районі Урсинув. Зловмисники викрали значну суму готівки.

«Поліцейські, які чергували неподалік, почули шум і помітили чоловіків у балаклавах, які забрали з Toyota пакунок із грошима, потім поспішно сіли у припаркований поруч Volkswagen і швидко поїхали», – повідомили 13 червня у головному управлінні поліції Варшави.

Правоохоронці почали переслідувати підозрюваних. При спробі зупинити водія, він рушив у напрямку поліцейських. Під час втечі водій Volkswagen, обганяючи інші транспортні засоби, допустив лобове зіткнення з поліцейським автомобілем без розпізнавальних знаків.

Поліція затримала чотирьох чоловіків віком від 24 до 42 років та вилучила викрадену готівку, щоправда, не повідомляє суму, яку викрали злочинці. Представники Варшавської окружної прокуратури Урсинув оголосили затриманим обвинувачення у груповому пограбуванні. Крім того, 42-річному водієві висунули звинувачення в посяганні на службових осіб, а один з нападників мав чуже посвідчення. Підозрюваних арештували на три місяці. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.