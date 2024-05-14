У 61-річного волинянина злодії вкрали гроші та мобільний телефон

У Луцькому районі двоє чоловіків і дівчина напали на 61-річного волинянина, побили його та відібрали 750 тис. грн. Зловмисників затримали через годину після того, як потерпілий звернувся до правоохоронців. Про це 13 травня повідомили в поліції Волинської області.

Інцидент стався у суботу, 11 травня, коли 61-річний житель селища Маневичі Камінь-Каширського району зустрівся з 17-річною знайомою. Під час розмови дівчина розпилила газовий балончик, а її спільники нанесли чоловіку тілесні ушкодження, відібрали 750 тис. грн і мобільний телефон.

«Деякий час вони утримували потерпілого, а згодом залишили його неподалік одного із сіл. У перехожих волинянин попросив телефон, аби повідомити про подію поліцію», – зазначають правоохоронці.

За вказаною адресою прибули поліцейські, які отримали опис зловмисників і деталі злочину. Орієнтовно через 40 хвилин усіх трьох виявили та затримали на одній із вулиць у Берестечку, викрадені гроші в них вилучили.

Слідчі оголосили злочинній групі про підозру за ч. 4 ст. 187 ККУ (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану). Їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.