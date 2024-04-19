Грабіжників затримали на околиці Івано-Франківська

На Прикарпатті грабіжники у камуфляжній формі зупинили автомобіль 61-річного підприємця і відібрали у нього 8 млн грн. Злочинців затримали, їм загрожує до 13 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 19 квітня, група чоловіків, перевдягнені у військових, зупинили Opel Astra в одному з сіл регіону. Під приводом перевірки автомобіля вони попросили водія вийти, а потім дістали з багажника сумки з понад 8 млн грн і втекли.

«Осіб, причетних до кримінального правопорушення, поліцейські встановили за лічені години. Йдеться про чотирьох мешканців Прикарпаття. Слідством встановлено, що після вчинення злочину, фігуранти спалити камуфляжний одяг, а автомобіль, на якому пересувались, втопили в Дністрі. Після цього зловмисники переодягнулись в цивільний одяг та змінили транспортний засіб», – інформують у поліції.

30-річного та 29-річного злочинця затримали в автомобілі на околиці Івано-Франківська і взяли під варту. За грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, їм загрожує до 13 років ув’язнення.