Троє поліцейських загинули в ДТП на Одещині
В автомобілі перебували працівники карного розшуку, які їхали у відрядження
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Троє працівників поліції Одеської області загинули і один отримав травми в ДТП, яка сталася у п’ятницю, 13 серпня.
Поліцейські карного розшуку обласного управління поліції їхали в службовому автомобілі у відрядження. Однак дорогою з Татарбунар у Сарату в селі Зоря автомобіль з поліцейськими з’їхав у кювет.
«Обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Більш детальна інформація згодом», – сказано в повідомленні поліції Одеської області.
Фото «Думская»
Місцеве видання «Думская» пише, що поліцейські їхали у службовому автомобілі марки «Лада». ДТП сталася увечері. Інцидент вже розслідує Державне бюро розслідувань.
Інших подробиць про ДТП з поліцейськими на Одещині наразі немає.