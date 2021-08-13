Поліцейські на Одещині загинули в ДТП, коли їхали у відрядження

Троє працівників поліції Одеської області загинули і один отримав травми в ДТП, яка сталася у п’ятницю, 13 серпня.

Поліцейські карного розшуку обласного управління поліції їхали в службовому автомобілі у відрядження. Однак дорогою з Татарбунар у Сарату в селі Зоря автомобіль з поліцейськими з’їхав у кювет.

«Обставини аварії встановлюються. На місці працюють правоохоронці, рятувальники та медики. Більш детальна інформація згодом», – сказано в повідомленні поліції Одеської області.

Фото «Думская»

Місцеве видання «Думская» пише, що поліцейські їхали у службовому автомобілі марки «Лада». ДТП сталася увечері. Інцидент вже розслідує Державне бюро розслідувань.

Інших подробиць про ДТП з поліцейськими на Одещині наразі немає.