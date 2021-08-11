Внаслідок лобового зіткнення з вантажівкою на місці загинули водій та пасажир легковика

Ввечері у середу, 11 серпня, внаслідок ДТП на Львівщині загинули двоє людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 19:20 на автодорозі Борислав – Східниця у Дрогобицькому районі. За інформацією поліції, лобове зіткнення відбулося між Volkswagen та КамАЗом. Загинули водій та пасажир легковика.

На місці автокатастрофи, що забрала життя двох людей (фото Варта-1)

Як повідомила ZAXID.NET речниця обласної поліції Світлана Добровольська, наразі попередньо відомо, що водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з КамАЗом. Зараз на місці події працюють слідчі. Поліція встановлює особи загиблих, а також обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, що дорогу між Бориславом і Східницею капітально відремонтували менше року тому.

Більше інформації у поліції пообіцяли надати у четвер, 12 серпня.