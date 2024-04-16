Луцький міськрайонний суд виніс вирок трьом працівникам КП «Луцьке підприємство електротранспорту» за зловживання службовим становищем. Посадовці завдали матеріальну шкоду підприємству на понад 130 тис. грн. За це їм призначили по три роки тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 12 квітня, у 2015 році директор, головний інженер і менеджер із постачання КП «Луцьке підприємство електротранспорту» уклали із суб'єктом господарювання договір про поставку запчастин для підприємства та сплатили гроші за розукомплектовані, фізично зношені, пошкоджені деталі до контактної мережі тролейбусів, що не відповідали переліку, зазначеному в накладних.

Окрім цього, запчастини були без відповідної технічної документації та сертифікатів, а тому їх не можна було використовувати. Відтак, своїми діями Ігор Домбік, Петро Мурашко та Ігор Грицюк завдали матеріальну шкоду підприємству на понад 130 тис. грн.

Обвинувачені у суді свою вину не визнали. Стверджували, що свої обов’язки виконували добросовісно, а справи сфабрикували поліцейські.

Суддя Олеся Калькова визнала Ігоря Домбіка, Петра Мурашка та Ігоря Грицюка винними за ч.3 ст. 191 ККУ (розтрата коштів, вчинена шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою) й призначила по три роки тюрми кожному без права обіймати посади на підприємствах, установах, та організаціях всіх форм власності на один рік. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.