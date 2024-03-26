На Тернопільщині працівники Державного бюро розслідувань Львова викрили двох посадовців ДСНС в оборудці з державними грошима на мільйон гривень. Керівник одного з підрозділів рятувальної служби та фахівчиня з ресурсного забезпечення уклали з приватним підприємцем договір на купівлю промислових воріт. Ціна на цей товар виявилася значно дорожчою, а ніж в інших фірм, однак працівники ДСНС отримали відкат від бізнесмена.

Під час розслідування працівники ДБР Львова з’ясували, що наприкінці 2022 року двоє посадовців ДСНС Тернопільщини замість того, щоб оголосити відкриті торги на придбання промислово-секційних воріт, напряму уклали договір про купівлю. До того ж ціна на ворота виявилася завищеною в декілька разів. В результаті такої оборудки керівник одного з підрозділів ДСНС та фахівчиня з ресурсного забезпечення привласнили понад мільйон гривень.

«Крім цього, посадовець безпідставно підписав видаткову накладну про фіктивне отримання товару у грудні 2022 року, хоча насправді підприємець вчасно не привіз промислово-секційні ворота до управління», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини у вівторок, 26 березня.

Під час розслідування з’ясувалось, що лише на початку 2023 року підприємець замовив ворота за кордоном за нижчою ціною, ніж була вказана у договорі. Аби приховати реальну вартість замовлення, спільники внесли недостовірні відомості до офіційних документів. Вони навмисно не вказали марку та технічні характеристики воріт після публікації звіту про закупівлю.

Прокурор Тернопільської обласної прокуратури повідомив начальнику одного з підрозділів Головного управління ДСНС України у Тернопільській області та його підлеглій про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання владою та службовим становищем). Окрім того, посадовця підозрюють у службовому підробленні – за ч. 1 ст. 366 КК України. Держслужбовцям загрожує позбавлення волі до 6 років.