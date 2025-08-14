Петро Давиденко, Владислав Руднєв та Андрій Кучеренко

Українські спортсмени Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв та Петро Давиденко перемогли росіян у фіналі змагань з самбо на Всесвітніх іграх. Росіяни у змаганнях виступали як нейтральні спортсмени. «Суспільне спорт», яке офіційно транслює Всесвітні ігри, у середу, 13 серпня, повідомило, що завдяки успіхам спортсменів Україна має 26 медалей. Це третє місце у таблиці Всесвітніх ігор на шостий змагальний день.

Першу медаль для України виборов Андрій Кучеренко, який виступає у вазі до 71 кг. Він переміг росіянина Ролана Зіннатова. Кучеренко зміг на старті поєдинку ударом головою відправити Зіннатова в нокдаун. Бій завершився рахунком 6:1. Після перемоги Кучеренко танцював гопак.

«Цю медаль я присвячую нашій державі, нашій країні, яка зараз переживає такі нелегкі часи. Якщо сьогодні перемога подарувала комусь усмішку в такий важкий час, то я займаюсь тою справою, якою потрібно. Якщо чесно, з початку повномасштабного вторгнення всі сутички з росіянами для мене дуже принципові, я ментально до них підходжу зовсім по-іншому. І для себе в голові не мав навіть іншого уявлення в завершення цієї сутички, ніж моя перемога. Так і вийшло», – сказав Андрій Кучеренко в коментарі сайту Tribuna.com.

Друге золото виборов Владислав Руднєв у ваговій категорії 79 кг. Він змагався з росіянином Ованесом Абгаряном. Українець провів серію атак та завершив поєдинок рахунком 3:0.

Фінал поєдинку Владислава Руднєва

Зазначимо, що Владислав Руднєв є пʼятиразовим чемпіоном світу з бойового самбо. У коментарі «Укрінформу» він розповів, що не програвав жодного разу з 2018 року.

«Найскладнішою була фінальна сутичка. Я змагався із представником"нейтральної" країни й заслужив перемогу. Чому вдалося виграти? Допомогла мотивація. Вважаю, що я відпрацював краще ніж мої опоненти. Хотів довести, що є легендою бойового самбо і тепер можу вважати, що досяг свого... Той факт, що я п'ятиразовий чемпіон світу, є своєрідним тягарем. Усі очікують постійних перемог, підтвердження класу. Я усі ці думки намагаюся відганяти від себе і робити свою справу. Ми з батьком і тренером зробили дуже багато "домашньої роботи", добре вивчали суперників. Золото Всесвітніх ігор присвячую своїй країні і своїй сім'ї», – сказав Руднєв.

Останнім з самбістів виступив у категорії 88 кг триразовий бронзовий призер чемпіонатів світу Петро Давиденко. Він переміг нейтрального росіянина Абусупьяна Аліханова. Українець здобув перемогу наприкінці поєдинку, коли кинув суперника. Перемогу Давиденко здобув з рахунком 4:1.

Українські самбісти перемагають на Всесвітніх іграх у Китаї. Фото Міністерства молоді та спорту

Додамо, що Всесвітні ігри – це змагання з видів спорту, які не входять до програми Олімпійських ігор. Зокрема, йдеться про боулінг, каное, підводні види спорту, гімнастику, чирлідинг, американський футбол, карате, водні лижі, стрільбу з лука, спортивне скелелазіння тощо.

Змагання відбуваються раз на чотири роки під патронатом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Цьогоріч Ігри відбуваються у китайському Ченгду. Змагання розпочалися 7 серпня і триватимуть до 17 серпня.