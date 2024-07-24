Внаслідок стрілянини на Харківщині загинули троє військових

У середу, 24 липня, в одному із підрозділів на Харківщині сталась стрілянина. Внаслідок чого загинуло троє військових, ще четверо – отримали поранення. Про це повідомили в ОСУВ «Хортиця».

«В одному із підрозділів, між військовослужбовцями, на підґрунті особистих взаємовідносин, було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини, троє військовослужбовців загинуло, ще четверо отримали поранення», – йдеться у повідомленні ОСУВ «Хортиця».

Поранених військових оперативно госпіталізували до Військово-медичного клінічного центру. Лікарі надають пораненим необхідну медичну допомогу. Зазначається, що військовослужбовці перебувають у важкому стані. На місці події працюють Військова служба правопорядку у Збройних Силах України та правоохоронні органи.

Нагадаємо, 1 липня Нацполіція повідомила про те, що в Одесі під час вечірки 17-річна дівчина застрелила з автомата 23-річного військового. Вона намагалася розібрати та зібрати автомат і випадково вистрелила у чоловіка.