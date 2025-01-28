Жорстоке вбивство сталося у селі Терново Тячівського району

Правоохоронці затримали трьох мешканців села Терново Тячівського району, яких підозрюють у жорстокому вбивстві свого односельця. Чоловікам, віком 44, 19 та 16 років, загрожує довічне ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 28 січня, напередодні із заявою про зникнення свого 47-річного чоловіка до них звернулася мешканка Тячівського району. Жінка сказала, що не може додзвонитися до нього 4 дні. Правоохоронці з’ясували, що востаннє зниклий розпивав алкогольні напої у компанії односельців у будинку 44-річного жителя села Терново.

«Оперативники виявили в будинку, де проходило застілля, сліди бурого кольору, схожі на кров. Увійшовши до гаражного приміщення, поліцейські виявили закривавлену бензопилу, а поруч – клітчату сумку, в якій знаходився тулуб людини без рук, ніг та голови. В цьому ж приміщенні виявлено й ампутовані частини тіла», – зазначили у поліції Закарпатської області.

Разом з власником будинку правоохоронці затримали ще двох підозрюваних, віком 16 і 19 років, і з'ясували, що вони намагалися позбутися тіла шляхом спалювання. За умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю та за попередньою змовою групою осіб, затриманим загрожує довічне ув’язнення.