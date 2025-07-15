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Трубочки зі згущеним молоком. Рецепт дня0
Для начинки вам знадобиться лише варене згущене молоко
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Домашні трубочки зі смачним вареним згущеним молоком – ідеальний десерт, який легко приготувати з доступних інгредієнтів. А для начинки вам знадобиться лише варене згущене молоко. Рецептом ділиться Shuba.
Інгредієнти
Для тіста:
- яйця – 2 шт;
- цукор – 100 г;
- борошно пшеничне – 150 г;
- масло – 100 г.
Для начинки:
Згущене молоко варене – 370 г.
Спосіб приготування:
- У мисці міксером збийте яйця з цукром до однорідності. Додайте просіяне борошно і перемішайте, поки тісто не стане однорідним, без грудочок.
- Влийте розтоплене вершкове масло й ще раз ретельно вимішайте.
- Розігрійте сковороду і наливайте на неї тісто, як на млинці. Смажте тісто на середньому вогні до золотистого кольору з двох сторін (по 1-2 хвилини).
- Готові млинці, поки гарячі, згорніть у трубочки.
- Згущене молоко викладіть у кондитерський мішок та начиніть їм трубочки.
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