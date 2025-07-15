Домашні трубочки зі смачним вареним згущеним молоком – ідеальний десерт, який легко приготувати з доступних інгредієнтів. А для начинки вам знадобиться лише варене згущене молоко. Рецептом ділиться Shuba. Інгредієнти Для тіста: яйця – 2 шт;

цукор – 100 г;

борошно пшеничне – 150 г;

масло – 100 г. Для начинки: Згущене молоко варене – 370 г. Спосіб приготування: У мисці міксером збийте яйця з цукром до однорідності. Додайте просіяне борошно і перемішайте, поки тісто не стане однорідним, без грудочок. Влийте розтоплене вершкове масло й ще раз ретельно вимішайте. Розігрійте сковороду і наливайте на неї тісто, як на млинці. Смажте тісто на середньому вогні до золотистого кольору з двох сторін (по 1-2 хвилини). Готові млинці, поки гарячі, згорніть у трубочки. Згущене молоко викладіть у кондитерський мішок та начиніть їм трубочки.

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