Труну із написом «Сиди дома» возив по Дрогобичу і Трускавцю власник похоронної фірми

Незвичну акцію провели у Трускавці, Стебнику і Дрогобичі

Власник ритуальної фірми проїхався з труною із написами «Карантин», «Сиди дома» по Трускавцю, Стебнику і Дрогобичу. Незвичну акцію чоловік провів спільно із місцевими журналістами і пояснив її бажанням спонукати жителів дотримуватись умов карантину.

Як розповів ZAXID.NET власник трускавецької фірми ритуальних послуг «Вічність» Степан Піряник, акцію провели ще в неділю, 5 квітня. Власник похоронної фірми разом з водієм проїхали на катафалку з Трускавця через Стебник у Дрогобич з пустою чорною труною, на яку білою фарбою нанесли написи «Карантин» і «Сиди дома». На сам катафалк наліпили перекреслений напис «Covid19» та ще один – «Stop Covid19!»

Власник фірми ритуальних послуг проїхав з труною трьома містами (відео журналістів «Варто – галицькі новини»)

За словами Піряника, таким чином він хотів вплинути на людей, які не дотримуються умов карантину.

«Я був від початку карантину на самоізоляції, дотримувався чітко, як має бути. І тут виникла необхідність поїхати на роботу у Дрогобич машиною. І я був ошарашений, скільки людей просто на вулиці бовтається. А наша компанія виготовляє труни. І вирішив саме для таких людей, яким нічого вже не допомагає, спільно з журналістами вирішили провести таку акцію. Може, хоч таким способом ми їх переконали. Я розумію, що, може, це жорстко, але тим не менш», – каже Степан Піряник.

За словами власника похоронної фірми, акцію провели одноразово і після негативних відгуків вирішили більше такого не повторювати.