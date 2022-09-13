Truskavetska Apart Hall у Львові

Нерухомість завжди була одним із найнадійніших способів інвестицій. У наших реаліях, незважаючи ні на що, ця тенденція продовжує зберігатись. Звісно, чимало людей купують омріяні квадратні метри для власного проживання, тож у цьому випадку особливо важливо врахувати всі нюанси, аби отримати максимум плюсів від нової оселі.

Переваги апартаментів, зокрема від «Галжитлобуд»

Останніми роками у світі та в Україні особливої популярності починає набувати такий вид нерухомості, як апартаменти. Головними їхніми перевагами є те, що такі будинки зводять швидше, а коштують вони дешевше. В таких будинках можна проєктувати невеликі смарт-площі, які мають найбільший попит.

Серед таких комплексів у Львові варто виокремити Truskavetska Apart Hall від торгової марки «Галжитлобуд». Ця будівельна компанія зарекомендувала себе у Львові, як висококваліфікований забудовник, який тішить покупців якістю, ціновою політикою і швидкими темпами будівництва.

На рахунку «Галжитлобуд» – понад 5000 проданих квартир, більш ніж 10 000 щасливих мешканців та 11 діючих будівництв.

Якщо ж говорити власне про новий сучасний комплекс Truskavetska Apart Hall, то він складається з 3 будинків по 10 та 12 поверхів, які одразу виділяються на фоні інших авторською архітектурою та дизайнерським екстер’єром. До слова, авторський нагляд під час будівництва комплексу здійснює архітектор Сергій Іванов-Костецький, а ексклюзивний проєкт розробила компанія «Kreativ Architects».

Жовто-білі тони, чіткі квадратні форми у поєднанні з круглими колонами створюють оригінальну композицію сучасної та лаконічної будівлі. Архітектурною особливістю саме цих апартаментів стане відкрита озеленена тераса в центрі дому.

Truskavetska Apart Hall у Львові

Прибудинкова територія буде впорядкована зеленими «острівцями» з лавками для відпочинку. Сучасний ландшафт та дизайнерські елементи вуличного освітлення дозволять мешканцям на повну насолоджуватись прогулянками на свіжому повітрі. А для того, щоб автомобілі гармонійно «вживалися» з пішоходами, забудовник також спроєктував приватний підземний паркінг. Низька щільність забудови та великі вікна в Truskavetska Apart Hall забезпечують максимум сонця у кожному приміщенні.

Апартаменти поступово стають популярними у різних містах України, зокрема у Києві будівництво таких об’єктів давно практикується і має найбільший розвиток. Мої клієнти все частіше питають про комплекси апартаментів, і за певних умов для них це – найкращий варіант для вкладення своїх інвестицій, особливо в такий складний час для бізнесу, як зараз, – каже відома експертка з питань нерухомості, львівська блогерка Оксана Савула.

Ще нещодавно головним мінусом апартаментів вважалося те, що інвестори в таку нерухомість не могли тут прописатися, проте 8 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому». Тож відтепер апартаменти офіційно вводяться у правове поле і власники матимуть можливість прописки.

Та апартаменти мають і додаткові переваги. Наприклад, через невеликі метражі вартість такої нерухомості може бути до 20% нижчою, ніж у квартир, тому окупність таких приміщень є значно швидшою. Більше того, часто люди купують кілька апартаментів або навіть цілий поверх чи під’їзд, облаштовуючи там міні-готель. У наш час апартаменти – це не лише можливість заробити на здачі приміщення в оренду, а й чудовий варіант для життя, адже у них враховані всі потреби майбутніх мешканців.

Truskavetska Apart Hall – затишні апартаменти у Львові

Якою є інфраструктура біля Truskavetska Apart Hall

Комплекс Truskavetska Apart Hall розташований у Франківському районі Львова, за 15 хвилин їзди від центру міста. Крім того, тут чудове сполучення громадського транспорту: вздовж Стрийської вулиці проїжджають тролейбуси №22 та №25, маршрутні таксі №25 та №57, а також близько 25 автобусів, серед яких – №3А, №40, №116, №775 та інші. Дорога до Міжнародного аеропорту займе 15 хвилин, а до автовокзалу – всього 5 хвилин.

Життя в Truskavetska Apart Hall припаде до душі також і поціновувачам природи, оскільки у пішій доступності є парк «Боднарівка» – зелений куточок зі ставком, дитячим майданчиком та великою галявиною для вигулу собак. А ще всього за 5 хвилин їзди розташований критий аквапарк, з іншого боку від комплексу – Львівський іподром, де можна навчиться їздити верхи, і стадіон «Арена Львів», на якому відбуваються великі футбольні матчі, фестивалі та концерти.

Також неподалік розташовані одразу два великі ТРЦ, один із найдешевших продуктових ринків Львова, школи, дитячі садочки та ліцеї. Медичну допомогу можна буде отримати у Дитячій поліклініці №2 чи приватних медцентрах. До стоматологічної поліклініки №4 та міської поліклініки №4 для дітей і дорослих можна доїхати за 10 хвилин. Крім того, неподалік розташовані бадмінтонні корти, тренажерний зал, кросфіт зал і фітнес-клуб. Словом, кращої інфраструктури годі й шукати.

Придбати в Truskavetska Apart Hall можна одно-, дво- та трикімнатні апартаменти, а також квадратні метри під комерційну діяльність. Тож якщо ви хочете купити сучасну нерухомість за доступною ціною, ознайомитись із пропозиціями можна на сайті або за телефоном: (098) 244-14-14.