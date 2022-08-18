Зараз у гуртожитках проводять ремонти

На облаштування житла для переселенців, що переїхали на Львівщину разом з релокованими підприємствами, виділили 54,4 млн грн. Про це 18 серпня повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Як зазначив посадовець, для пристосування житла для вимушено переміщених українців сьогодні додатково скерували 54,4 млн грн з обласного бюджету, з них 13,6 мільйонів – це допомога Польщі.

«Зараз йдеться про 570 місць для людей, які працюють на підприємствах, евакуйованих до Львівщини з небезпечних регіонів. Це – Програма реалізації інфраструктурних проектів у Львівській області», – уточнив Кирило Тимошенко.

Зокрема, 420 додаткових місць облаштують у гуртожитках Новороздільського, Олеського та Нижанковицького професійних ліцеїв, гуртожитку у селі Неслухів, а також Роздільському дитячому будинку-інтернаті. А також 150 місць у гуртожитку Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу.

Нагадаємо, за обласною програмою реалізації пріоритетних інфраструктурних проектів у Львівській області, цього року запланували відремонтувати 20 соцзакладів у 17 громадах області та створити понад 2 тисячі місць для переселенців. Для цього з обласного бюджету виділили 102,9 млн грн. Зараз ремонтують 14 занедбаних закладів, які вже давно не використовували за призначенням. Для їх облаштування Львівщина вже має 1,5 тис. ліжок, 3 тис. комплектів постільної білизни, меблі, матраци, подушки, ковдри, рушники, кухонний інвентар, які раніше на Львівщину передала Польща.

За статистикою ЛОВА, на Львівщині зараз офіційно проживають 245 тис. переселенців, неофіційно – 400 тис.