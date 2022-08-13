Після закінчення бойових дій люди, які житимуть в тимчасовому житлі для переселенців, зможуть повернутися додому, ці квартири передадуть військовим, медикам, працівникам поліції. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, за підтримки держави у 16 областях України мають збудувати житло, у якому тимчасово проживатимуть переселенці.

Планується зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України. Загалом у кожному регіоні має з'явитися по 2 тис. квартир. Вартість помешкання з усіма меблями та устаткуванням становитиме приблизно 700-800 доларів за квадратний метр. Як відбиратимуть, кого з переселенців заселяти у нових будинках, Тимошенко не розповів.

За словами заступника керівника ОП, після деокупації територій та відбудови житлового фонду тимчасові переселенці зможуть повернутися до своїх домівок, а квартири передадуть військовим, медикам та поліцейським.

Проект житла для переселенців розробили спільно з кількома архітектурними бюро, вже підготовлена відповідна документації.

Зазначимо, що раніше у Мінреінтеграції заявляли, що майже 800 тис. вимушених переселенців втратили житло. За даними Київської школи економіки (KSE), з початку повномасштабної війни в Україні пошкоджено або зруйновано 15,3 тис. багатоповерхівок та 115,9 тис. приватних будинків