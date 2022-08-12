У Львові розпочав роботу Центр допомоги врятованим, що надає підтримку людям, які виїхали із зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій. Про це повідомляє прес-служба уряду.

У Центрі соціальні працівники, психологи та юристи безоплатно надають конфіденційну психологічну та правову підтримку, інформацію щодо медичних послуг, гуманітарної допомоги, поселення та соціальних виплат.

У складних випадках, наприклад, якщо ідеться про сексуальне насильство, спеціалісти Центру довгостроково допомагають постраждалим побороти посттравматичний синдром та повернутись до нормального життя. Уся допомога надається конфіденційно і безумовно – потерпіла людина не повинна надавати докази того, що вона постраждала. Кожна людина працює з конкретним спеціалістом, який закріплюється за нею і супроводжує протягом усього процесу реабілітації.

У Львові Центр працює у Львівському палаці мистецтв на вул. Миколи Коперника, 17. Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 18:00.

Перший такий Центр раніше відкрили у Запоріжжі. Незабаром планується відкриття таких центрів у Дніпрі та Києві. Центр створено за ініціативи Офісу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні - UNFPA Ukraine.