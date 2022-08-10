На цих вихідних, 12 – 14 серпня, у Львові відбудеться перша Urban-толока на території, де створять сучасний табір для переселенців. Львів’янам пропонують під музику долучитись до акції та допомогти розчистити територію.

Майбутній Urban Camp складатиметься з кількох зон. На першому поверсі облаштують публічний простір для дітей, відпочинку та ігор, штаб кемпу, а також кухню й пральню. Другий поверх переважно займуть житлові кімнати двох типів: сімейні із двоспальним та двоярусним ліжками, а також «хостельні», з одномісними ліжками. Поруч розмістять загальний простір та душові.

«Будівля, в якій з’явиться новий кемп, відкриває для нас багато можливостей. Ми зможемо грамотно зонувати різні простори, відтак створювати окремі локації під конкретні потреби: спілкування, ігри, навчання, заняття спортом та відпочинок», – розповідає Єгор Матюхін, співзасновник Street Culture.

Для дозвілля мешканців, у кемпі планують обладнати внутрішній двір та велику залу – у ній проводитимуть кінопокази, концерти, вистави й різноманітні спортивні заходи. До участі в них залучатимуть не лише мешканців кемпу, а й містян.

Відкриття нового сучасного прихистку заплановано на початок жовтня. А поки львів’яни можуть долучити до толоки та під музику допомогти розчистити територію загальною площею 5,7 тис. м2. Толока пройде 12 – 14 серпня у Львові. Щоб взяти участь у заході, потрібно заповнити форму за посиланням й чекати на дзвінок від адміністратора.

Толоку організовують активісти з Харкова Street Culture & Urban Reform та ​​Данська громадська організація вуличних культур GAME. Подія проходитиме за підтримки Львівської міської ради, Управління спорту Львова й Мережі молодіжних просторів ТВОРИ!

Новий Urban Camp – це вже другий прихисток від команди молодих активістів з Харкова Street Culture & Urban Reform & Game. Перший кемп з березня приймає людей у Львові. З весни кемп відвідали понад 200 переселенців з точок бойових дій, а наразі там постійно проживають 35 осіб – переважно сім’ї з дітьми. Утім, через те, що кількість людей, які залишились без житла, в Україні збільшується, команда облаштує ще одне більш просторе приміщення для житла. У новому прихистку одночасно зможуть проживати ще 100 мешканців.