Гуцульські коні дуже витривалі і мають лагідну вдачу

У Національному природному парку «Гуцульщина» на Івано-Франківщині відкрили Центр гуцульського коня. Там зберігатимуть давня місцеву породу коней, а також проводитимуть уроки верхової їзди та заняття з іпотерапії. Центр «Гуцулик» відкрили до 100-річчя створення Товариства конярів гуцульської породи у Косові.

Гуцульська порода коней – одна з найдавніших в Україні, відома ще з XVII століття: перші письмові згадки датуються 1603 роком. У парку понад 20 років діє програма її збереження. Це єдина місцева порода коней, яку розводять в межах України. Її вивели гуцули у східних Карпатах.

«Гуцульські коні відзначаються своєю витривалістю, спокійним характером та пристосованістю до гірських умов, що робить їх ідеальними для використання в складних умовах. До того ж, він легко долає перешкоди (що дуже важливо в горах), досить швидкісний та піддається тренуванню. “Гуцулики” здатні щодня долати 50-60 км у гірській, лісистій місцевості, при цьому переносячи до 150 кг вантажу. Саме такі коні допомогли збудувати легендарну обсерваторію 1930-их років на горі Піп-Іван», – розповіли у Косівській РВА.

Гуцульський кінь має велику тяглову силу (фото Юрія Павлишинця)

Водночас коні-«гуцулики» мають лагідний характер, що рекомендується для терапевтичного впливу в іпотерапії.

«Це не лише осередок збереження унікальної місцевої породи коней, а й приклад інклюзивного підходу до природоохоронних ініціатив. Центр стане простором для екопросвіти, культурного діалогу та гіпотерапії – методики, яка допомагає відновлювати здоров’я дітей з інвалідністю та військовослужбовців», – зазначили у міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

У Центрі навчатимуть верхової їзди (фото Юрія Павлишинця)

Центр відкрили за підтримки Франкфуртського зоологічного товариства й Агенції трансформацій M.CLASS. Разом зі співробітниками парку підготували бізнес-план, побудували манеж, оновили інфраструктуру, створили простір для екскурсій, кінних прогулянок і навчання верхової їзди. А ще – відкрили автентичну кав’ярню-крамницю з місцевими смаколиками та сувенірами, повідомили у Франкфуртському зоологічному товаристві.

Поки у Центрі живуть 10 коней. Їх вивчають, тренують, влаштовують кінні туристичні походи. Верхи та в бричках їздять відвідувачі, а військові проходять тут реабілітацію.

Усі фото зі сторінки Франкфуртського зоологічного товариства

Центр працює в офісі НПП «Гуцульщина» у Косові на вул. Дружби, 84.