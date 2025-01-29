Кожна покупка меблів у магазинах «Центр Меблів» та «Центр Меблів Grand» мережі «Епіцентр» стане внеском у допомогу нашим героям

Компанія «Епіцентр К» та мережа меблевих магазинів «Центр Меблів» спільно з реабілітаційним центром U+ System оголошує про старт благодійної ініціативи «Підтримай життя без меж!». Мета проєкту – допомогти українським захисникам і захисницям повернутися до повноцінного життя після травм, отриманих під час захисту України.

«Разом ми можемо допомогти героям повернутися до життя без меж. Наші захисники та захисниці – це приклад незламності й сили духу. Допомога у відновленні їхнього здоров’я – це наша спільна відповідальність перед тими, хто захищав нас і продовжує це робити», – зазначила Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, зв’язків з громадськістю та ЗМІ.

Кожна покупка меблів у магазинах «Центр Меблів» та «Центр Меблів Grand» мережі «Епіцентр» стане внеском у допомогу нашим героям. Компанія «Епіцентр К» перерахує 1 мільйон на відновлення наших захисників і захисниць у сучасному центрі U+ System.

«Ми віримо, що відновлення країни починається з людини. За роки роботи U+ SYSTEM я чула сотні історій від військових – у передопераційних, під час реабілітації, на консультаціях. Це історії про втрати і боротьбу. Але водночас це історії й про перемогу. Перемогу над обмеженнями, страхами, фізичними й психологічними травмами.

Ініціатива «Підтримай життя без меж!» — це наше спільне зусилля, щоб допомогти тим, хто віддав усе заради нашої свободи, повернутися до повноцінного життя», — підкреслила Олександра Мостепан, CEO реабілітаційного центру U+ SYSTEM.

У компанії закликають кожного долучитися до благодійної ініціативи, купувати меблі, створюючи комфорт у своєму домі та водночас підтримати тих, хто ризикував своїм життям заради нашої безпеки.

«Підтримуючи героїв, ми разом допомагаємо їм відчути, що вони не самі. Їхня сила та мужність надихають усіх нас, а ваша допомога стає рушійною силою змін. Кожна покупка меблів в наших магазинах – це не лише турбота про затишок вашого дому, а й реальна підтримка тим, хто її потребує», – зауважив керівник напрямку «Меблі» мережі «Епіцентр», Олександр Лук’янченко.