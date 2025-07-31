Успіння Богородиці і Преображення: які важливі свята чекають на вірян у серпні
У серпні на вірян чекає низка важливих релігійних подій
У серпні віряни відзначатимуть декілька важливих днів для християн, серед яких Медовий та Яблучний Спаси. Які ще свята у серпні відзначатимуть за церковним календарем, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на серпень 2025 року, важливі дати:
- 1 серпня – Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, Маковія або Медовий Спас;
- 2 серпня – перенесення мощей святого первомученика Стефана;
- 6 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);
- 9 серпня – святого апостола Матія;
- 14 серпня – перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерськогоо;
- 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
- 16 серпня – Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (Горіховий Спас) та святого мученика Діомида;
- 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;
- 30 серпня – святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських;
- 31 серпня – покладання пояса Пресвятій Богородиці.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter