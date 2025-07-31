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У серпні на вірян чекає низка важливих релігійних подій

У серпні віряни відзначатимуть декілька важливих днів для християн, серед яких Медовий та Яблучний Спаси. Які ще свята у серпні відзначатимуть за церковним календарем, пишуть Православна церква України та Українська греко-католицька церква. Церковний календар ПЦУ та УГКЦ на серпень 2025 року, важливі дати: 1 серпня – Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, Маковія або Медовий Спас;

– Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, Маковія або Медовий Спас; 2 серпня – перенесення мощей святого первомученика Стефана;

– перенесення мощей святого первомученика Стефана; 6 серпня – Преображення Господнє (Яблучний Спас);

– Преображення Господнє (Яблучний Спас); 9 серпня – святого апостола Матія;

– святого апостола Матія; 14 серпня – перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерськогоо;

– перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерськогоо; 15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

– Успіння Пресвятої Богородиці; 16 серпня – Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (Горіховий Спас) та святого мученика Діомида;

– Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (Горіховий Спас) та святого мученика Діомида; 29 серпня – Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;

– Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя; 30 серпня – святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських;

– святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських; 31 серпня – покладання пояса Пресвятій Богородиці.

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