Бур’яни – це ще один чинник, який може негативно впливати на вирощування цибулі

Цибуля – це одна з найбільш поширених та корисних культур на городах, але для того, щоб виростити соковиті та великі цибулини, необхідно знати кілька важливих нюансів. Одним із головних викликів при її вирощуванні є запобігання стрілкуванню, яке може значно знизити врожай. Правильний догляд за рослиною, а також дотримання кількох важливих умов для її росту – запорука того, що цибуля буде радувати не лише своїми розмірами, а й смаком. Детальніше про це пише NV.

Вибір місця для посадки

Цибуля дуже вимоглива до умов навколишнього середовища, і однією з основних вимог є достатня кількість сонячного світла. Тому для її посадки слід вибирати добре освітлені ділянки з хорошим дренажем. Крім того, варто враховувати, які культури росли на цьому місці раніше, оскільки цибуля погано росте після часнику або капусті.

Коли садити цибулю у 2025

За народними прикметами, цибулю краще садити на зростаючий Місяць, оскільки саме в цей час рослини активно формують наземну частину.

Сприятливі дати для посадки цибулі у 2025 році:

березень : 13-15, 18-20;

: 13-15, 18-20; квітень : 8-10, 17-19;

: 8-10, 17-19; травень: 5-7, 15-17.

Забезпечення належного поливу та догляд за ґрунтом

Полив цибулі є критично важливим для її нормального розвитку. Однак найкращі результати досягаються, коли рослина отримує достатньо вологи саме в період формування цибулин. При нестачі води цибуля починає активно рости вгору, утворюючи стрілки, замість того, щоб нарощувати масу цибулин.

Не менш важливою є кислотність ґрунту, оскільки цибуля погано росте на кислих ґрунтах. Тому перед посадкою слід провести нейтралізацію ґрунту за допомогою вапна або золи. Для поліпшення структури ґрунту також варто додати компост або перегній.

Правильна посадка та обрізка

Для того, щоб цибуля росла правильно, важливо дотримуватися правильної відстані між рослинами. Відстань між окремими цибулинами повинна бути не менше 10 см, а між рядами – 20−25 см. Глибина посадки залежить від сорту цибулі, але в більшості випадків вона коливається від 3 до 10 см. Під час посадки важливо залишати верхівку цибулини над поверхнею ґрунту.

Обрізка також є важливим етапом у вирощуванні цибулі. Якщо висота рослин досягає 15−20 см, варто обрізати верхівки, щоб стимулювати розвиток бічних цибулин. Якщо з’являються квітконоси, їх теж необхідно своєчасно видаляти, оскільки вони сприяють стрілкуванню.

Боротьба з бур’янами

Бур’яни – це ще один чинник, який може негативно впливати на вирощування цибулі. Вони забирають поживні речовини з ґрунту та створюють конкуренцію для рослини, що може спричинити появу стрілок. Тому важливо регулярно видаляти бур’яни та підтримувати чистоту між рядами.