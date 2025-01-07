Будівля перебуває у занедбаному стані й потребує ремонту

У селі Велика Рішнівка Шепетівського району відбувся аукціон з продажу колишнього будинку культури. Стартова ціна обʼєкту становила 1 грн, проте переможиця Тетяна Цвіркун запропонувала 191 тис. грн.

Ленківська сільська рада виставила на приватизацію будівлю колишнього будинку культури на вулиці Центральній 28 грудня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 1 грн. В описі об’єкту вказали, що переможець отримає приміщення площею 1001,2 м2 із котельнею. Щоправда, будівля перебуває у неналежному стані й потребує ремонту.

Як уточнили ZAXID.NET у Ленківській сільраді, балансова вартість обʼєкту дорівнює нулю, тому, згідно законодавства, його початкова ціна становила всього 1 грн.

Онлайн-аукціон відбувся 6 січня 2025 року на сайті електронних торгів Prozorro. Продажі, загалом участь у торгах взяли троє учасників. Переможною стала ставка Тетяни Цвіркун, яка запропонувала за об’єкт 191 001 грн.

Додамо, що за даними YouСontrol, Тетяна Цвіркун зареєстрована як ФОП із 10 травня 2024 року й спеціалізується у виробництві хліба та хлібобулочних виробів, борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання.