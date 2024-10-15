В Україні вродило мало винограду

В осінньому сезоні ціни на виноград суттєво вищі за минулорічні. Це пов’язано з поганим врожаєм, розповів президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник, передає сайт Seeds.

Через посуху і спеку в Україні цьогоріч вродило мало винограду, говорить Тарас Баштанник. Окрім того, якість винограду, що фермерам все ж вдалося зібрати, погана – ягода дрібна.

«”На коні” були лише ті дуже нечисленні господарства, в яких є крапельний полив. Вони отримали плановий врожай і, відповідно, хороші оптові ціни – 45-55 грн за кілограм винограду. Це для столового винограду досить висока ціна», – сказав експерт.

Деякі інші фермери, за його словами, скорочують площі винограду, адже не в змозі його поливати. також на виноградниках бракує працівників.

Хоча сезон винограду в Україні ще триває, ціни на нього знижуватися не будуть, вважає Тарас Баштанник.

Які ціни на виноград у Львові

Якщо порівняти ціни на виноград на оптовому ринку «Шувар» у Львові, то в жовтні 2023 року ціна за кілограм винограду становила 45-53 грн, в пікові моменти – 65 грн. У жовтні 2024 року, ціни на виноград тут становлять 72-75 грн за кілограм. У супермаркетах великих мереж ціни на виноград стартують від 100-120 грн за кг.

Як інформував ZAXID.NET, цьогоріч у Львові картопля утричі дорожча, ніж в минулорічному сезоні.