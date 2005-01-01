Компанію «Цитрус» звинуватили у приниженні жінок у рекламі

Активісти стверджують, що компанія глумиться над жінками

Ліга захисту прав жінок «Гармонія рівних» вимагає вибачень від керівництва торгівельної мережі «Цитрус», яка у своїй рекламі систематично принижує жінок, транслює гендерні стереотипи та демонструє цілковиту зневагу до частини своїх покупців. Про це повідомила голова Ліги захисту прав жінок Олександра Голуб.

Відповідна заява організації, яка відкрита до підписання іншими представниками громадського сектору, оприлюднена на сайті організації.

«Під час моніторингу сексистської реклами, який здійснює наша громадська організація, багато скарг надходить щодо рекламної продукції торгівельної мережі «Цитрус». Натяки «нижче поясу» та відвертий глум над жінками стали своєрідним фірмовим почерком компанії. Тиражуються рекламні гасла на кшталт «Взяла кредит, а не те, що ти подумав», «Розмір твого резюме – це не головне», «Подарунок кращий за кекс» тощо. Як правило, все це супроводжується еротизованими зображеннями жінок», – заявила Голуб.

За її словами, торгівельна мережа «Цитрус» принижує власних клієнток і демонструє, що думка покупця для неї неважлива.

Реклама мережі «Цитрус» викликала обурення у громадських активістів

«Викликає подив таке презирство до споживачів. Як можна розраховувати на успіх в бізнесі й в той же час втоптувати в багно своїх покупців? Ліга захисту прав жінок вимагає, щоб керівництво компанії публічно вибачилось за численні факти дискримінаційної реклами та змінило свій маркетинговий підхід. Зокрема, ставилось з повагою як до чоловіків, так і до жінок, а не списувало на креатив все те вульгаризоване неподобство, яке «Цитрус» демонструє в якості реклами», – наголосила Голуб.

Вона попередила – якщо компанія не перейде на стандарти реклами, які притаманні європейському бізнесу, Ліга захисту прав жінок та її однодумці ініціюють кампанію бойкоту магазинів мережі «Цитрус».