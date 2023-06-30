У деяких з локацій відеонагляд з’явиться вперше

До кінця цього року на території Львівської громади планують встановити ще близько 300 камер відеоспостереження. Серед локацій – об’єкти критичної інфраструктури, міські парки, перехрестя вулиць, платні паркувальні майданчики, а також населені пункти Львівської громади. Про це у п'ятницю, 30 червня, повідомили у Львівській міській раді із посиланням на керівника управління безпеки ЛМР Максима Смілевського.

У деяких з локацій відеонагляд з’явиться вперше, а в деяких – його посилять, встановивши додаткові камери спостереження.

«Зокрема, розпочнемо монтувати відеокамери на майданчиках для платного паркування. А також – у трьох міських парках: Личаківському, Снопківському та 700-річчя Львова. А у парку ім. І. Франка під відеонаглядом буде і дитячий майданчик "Лис Микита"», – розповів Максим Смілевський.

У Львівській міській раді наголошують, що розширення міської системи відеонагляду підвищує рівень громадської безпеки та дозволяє швидко реагувати на реальні чи потенційні загрози.

Нагадаємо, минулого року на території Львівської МТГ встановили понад 250 нових відеокамер. Загалом, на сьогодні загальноміська система відеоспостереження об’єднує понад 1,5 тис. камер.