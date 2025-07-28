Коли картопля зацвітає – це сигнал до важливих дій

Цвітіння картоплі – важливий етап у формуванні врожаю, коли рослина потребує особливої уваги. Саме зараз від правильного догляду залежить, якими будуть майбутні бульби – дрібними чи повноцінними. У цей період важливо забезпечити достатню вологу, підживлення та захист від шкідників. Детальніше про це пише Prostoway.

Коли картопля зацвітає – це сигнал до важливих дій, які впливають на розмір і якість майбутнього врожаю. У цей період рослина особливо потребує вологи, тому полив стає обов’язковим. Щоб зменшити стрес для куща і забезпечити нормальний розвиток бульб, потрібно хоча б один раз рясно полити грядки, приблизно по три літри під кожен кущ.

Найкращий час для поливу – ранок, коли температура повітря ще невисока. Якщо стоїть посуха, варто стежити за станом листя: якщо воно жовтіє і в’яне, це ознака гострої нестачі вологи, яка гальмує ріст картоплі.

Підживлення в цей період не менш важливе. Після поливу варто внести суху суміш з деревного попелу та сульфату калію. Цей простий, але ефективний склад зміцнює рослини і стимулює ріст бульб.

Також варто застосовувати органічні розчини, наприклад, коров’як, розведений у пропорції один до десяти, або зелений настій з бур’янів. Для позакореневого живлення можна обприскувати посадки зольним розчином, який діє м’яко, але ефективно підживлює через листя.

Окрім підживлення і поливу, важливо подбати про захист від шкідників. У період цвітіння активізується колорадський жук. Якщо хочеться обійтися без хімії, підійде натуральний засіб – дьогтяне мило, розчинене у відрі води. Отриманою рідиною потрібно обприскати кущі, щоб відлякати шкідників.