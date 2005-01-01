ЦВК запропонувала прискорити підрахунок голосів на виборах

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 19:38840

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ЦВК запропонувала прискорити підрахунок голосів на виборах
фото Укрінформу
ЦВК пропонує державний експеримент

Центральна виборча комісія (ЦВК) ініціює державний експеримент щодо передачі відомостей про підрахунок голосів виборців з виборчих дільниць безпосередньо до комісії. Як повідомляється на сайті ЦВК, відповідні пропозиції оформлені у вигляді законопроекту і схвалені на засіданні Центрвиборчкому в четвер, 28 грудня.

«Експериментом передбачено, що відомості про зміст протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді передаватимуться з усіх виборчих дільниць відразу і безпосередньо в Центральну виборчу комісію. Таким чином, українське суспільство і міжнародне співтовариство зможуть дізнатися про результати підрахунку голосів виборців вже вранці дня, наступного за днем голосування», – йдеться в повідомленні.

Мета експерименту - практичне випробування в процесі встановлення результатів проміжних виборів народного депутата України в порядку, визначеному законом «Про вибори народних депутатів України», можливості автоматизованого формування протоколів дільничних виборчих комісій (ДВК) про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, протоколів окружних виборчкомів (ОВК) про повторний підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі.

Зазначимо, що протоколи ДВК про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях в одномандатному виборчому окрузі та протоколи ОВК про повторний підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях, що створені в електронній формі, використовуються виключно для аналізу результатів проведення експерименту, мають інформаційне значення і не викликають юридичних наслідків.

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