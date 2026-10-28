Працівників ТЦК штрафуватимуть на порушення порядку військового обліку

Верховна Рада у середу, 28 жовтня, схвалила поправку, яка передбачає штраф у розмірі 170 тис. грн для представників територіальних центрів комплектування та соцпідтримку за постановку на військовий облік осіб, які йому не підлягають. За поправку проголосували 249 парламентарів.

Поправка передбачає штраф для службових осіб у розмірі 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Його накладатимуть за порушення порядку ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних або резервістів, якщо внаслідок цього на облік поставили осіб, які за законом не підлягають такому обліку.

Ця поправка дублює законопроєкт №15115, який з квітня має статус «опрацьовується в комітеті».

Зауважимо, що поправку вніс позафракційний Дмитро Разумков. Коментуючи її схвалення, він зазначив, що 170 тис. грн – це десятикратний розмір штрафу, який накладають на звичайних громадян за нібито порушення мобілізаційного законодавства.

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Водночас голова Комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас перед голосуванням наголосив, що ця поправка була відхилена комітетом, тому що вона не стосується предмету закону. 11-та поправка була внесена до законопроєкту про кримінальну відповідальність для «дропів».