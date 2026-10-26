Артем Дубенко втратив зір у два роки та має інвалідність І групи

Незрячий переселенець з Херсонщини Артем Дубенко з березня оскаржує штраф за порушення правил військового обліку. У ТЦК наполягають, що ця процедура є обовʼязковою для всіх військовозобовʼязаних в Україні.

Поліція доставила Артема Дубенка до другого відділу Ужгородського районного ТЦК та СП 20 березня.

«При мені були пенсійне посвідчення, військовий квиток, де вказано, що я давно списаний. Але це не допомогло. У ТЦК мені вручили повістку та виписали штраф. Його я намагався скасувати. Звернувся на “гарячу лінію” Кабміну. Там сказали: зафіксували, чекайте, є номер вашого звернення. Я чекав, а потім виявилося, що там вже подвійний штраф – майже 40 тис. грн», – розповів Артем Дубенко.

За його словами, за пів року судової тяганини він витратив понад 30 тис. грн на адвоката, таксі та інші видатки, пов’язані зі спробами відновити справедливість.

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У неділю, 25 жовтня, у Закарпатському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що працівники поліції діяли згідно із законодавством.

«Оскільки цей громадянин вчасно не став на військовий облік, було відкрито адміністративне провадження. Він не сплатив перший накладений штраф у встановлений термін і не оскаржив його. У разі несплати штрафу постанова підлягає примусовому виконанню, із стягненням подвійного розміру штрафу та передбачених законом витрат», – зазначили в ТЦК.

У центрі комплектування додали, що не мали наміру мобілізовувати Артема Дубенка, однак процедура постановки на військовий облік є обовʼязковою для всіх військовозобовʼязаних громадян України. За словами посадовців, наразі ТЦК та СП не бере участі в судовій справі оштрафованого.

Зазначимо, Артем Дубенко повністю втратив зір у два роки та має інвалідність І групи. З початком повномасштабного вторгнення Росії він переїхав з Херсонщини до Києва. У столиці він працює масажистом та безкоштовно допомагає військовим відновлюватися після поранень.