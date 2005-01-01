Турчинов показав відео випробувань українського ракетного комплексу «Вільха»

Турчиов: Наші ракети кращі за російські аналоги

З’явилося відео випробувань ракет українського виробництва «Вільха». Ролик на своїй сторінці Facebook оприлюднив секретар РНБО Олександр Турчинов. «Лише місяць тому запустили лінію з відливу корпусів ракет, а вже сьогодні успішно перевірили нові ракети. Наші ракети б‘ють точно в ціль і кращі за російські аналоги! Дивіться самі», - зазначив Турчинов. Нагадаємо, раніше ZAXID.NET писав, що 22 грудня відбулися успішні фінальні випробування ракетного комплексу «Вільха» українського виробництва.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter