Туреччина готується зменшити залежність від російського газу
Туреччина частково замінить російський газ паливом із США
Туреччина диверсифікує постачання природного газу завдяки контракту на придбання американського палива. Про це пише «Економічна правда».
Турецька державна компанія Botas, яка є давнім партнером російського «Газпрому», завершує переговори з німецьким Deutsche Bank про надання кредиту на суму 1 млрд доларів, який буде витрачений на придбання американського зрідженого природного газу.
Виділені кошти підуть на закупівлю газу як у виробників у США, так і у трейдерів у Європі, повідомляють інформовані джерела.
Угода передбачає перший кредит компанії на імпорт газу і відкриває шлях для аналогічних угод, які дозволять Botas диверсифікувати поставки, в яких наразі домінують Росія та Іран.
Підписання угоди очікується протягом найближчих тижнів. Туреччина, як і ЄС, зіткнулася з серйозними проблемами через різке підвищення цін на блакитне паливо з РФ, але турецька влада не дозволяє держкомпанії перенести витрати на споживачів у контексті боротьби з інфляцією і президентських виборів, що відбудуться у 2023 році.
До слова, раніше про наміри зменшити обсяги постачань російського газу повідомила влада Сербії.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.