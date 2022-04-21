Туреччина диверсифікує постачання природного газу завдяки контракту на придбання американського палива. Про це пише «Економічна правда».

Турецька державна компанія Botas, яка є давнім партнером російського «Газпрому», завершує переговори з німецьким Deutsche Bank про надання кредиту на суму 1 млрд доларів, який буде витрачений на придбання американського зрідженого природного газу.

Виділені кошти підуть на закупівлю газу як у виробників у США, так і у трейдерів у Європі, повідомляють інформовані джерела.

Угода передбачає перший кредит компанії на імпорт газу і відкриває шлях для аналогічних угод, які дозволять Botas диверсифікувати поставки, в яких наразі домінують Росія та Іран.

Підписання угоди очікується протягом найближчих тижнів. Туреччина, як і ЄС, зіткнулася з серйозними проблемами через різке підвищення цін на блакитне паливо з РФ, але турецька влада не дозволяє держкомпанії перенести витрати на споживачів у контексті боротьби з інфляцією і президентських виборів, що відбудуться у 2023 році.

До слова, раніше про наміри зменшити обсяги постачань російського газу повідомила влада Сербії.