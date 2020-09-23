На Рівненщині 37-річний громадянин Туреччини організував підпільний цех з обробки бурштину і виробництва виробів з нього, повідомив у середу, 23 вересня «Урядовий кур’єр.

Незаконний цех правоохоронці виявили в одному з господарств у селі Верхів Острозького району. Звідти вони вилучили 60 кг каміння бурштину-сирцю різних фракцій та ювелірні вироби з нього на загальну суму 200 тис. грн. Також поліцейські конфіскували дев’ять верстатів, за якими працювали робітники.

Це вже не перша партія бурштину, яку правоохоронці вилучили в громадянина туреччини. У червні цього року в нього конфіскували 77 кг бурштину.

Наразі організатору підпільного цеху повідомили про підозру в незаконному видобутку, збуті, придбанні та перевезенні бурштину. Чоловікові загрожує від чотирьох до семи років ув’язнення.