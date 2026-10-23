30-річний та 41-річний поляк побив студентів через акцент

У польському Радомі поліція затримала чоловіків, які побили двох 19-річних студентів з України через український акцент. Нападниками виявилися 30-річний та 41-річний поляк. Про це повідомляє польське видання O2.

Як інформують місцеві ЗМІ, інцидент стався 17 жовтня на вул. Копальняній поблизу центру міста у Радомі. Двоє 19-річних студентів з України вийшли з хостелу, після чого до них підійшли двоє невідомих чоловіків. Вони спитали студентів, чи не продають ті алкоголь, сигарети чи наркотики. Після того, як українці відповіли, нападники почули український акцент та почали кричати: «Тут Польща, тут Радом, забирайтеся звідси до біса».

У якийсь момент один із нападників ударив студентів головою, почав бити та штовхати їх. У результаті сутички двоє 19-річних хлопців отримали забої та синці. Свідками інциденту стали мешканці прилеглих будинків, які злякали поляків, і ті втекли.

Зазначається, що поліція затримала нападників наступного дня після інциденту за допомогою камер відеоспостереження. Ними виявилися 30-річний та 41-річний місцеві мешканці. Чоловікам висунули обвинувачення у нападі та насильстві з мотивів національної ненависті. Суд обрав щодо обох запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Поляки визнали свою причетність до нападу, але зазначили, що через алкоголь майже нічого не пам’ятають. За словами одного із зловмисників, він протягом кількох днів пив алкоголь та не пам’ятав подій, що трапилися протягом останніх кількох днів.