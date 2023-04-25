Запроваджені нещодавно зміни у платформі Twitter допомагають авторитарним режимам поширювати свою пропаганду, пише Associated Press. Зокрема, Twitter тепер не маркує окремо державні ЗМІ.

«За даними дослідження, Twitter-сторінки, які ведуть авторитарні уряди Росії, Китаю та Ірану отримують вигоду від нещодавніх змін у соціальній мережі, що дали їм змогу легше залучати нових читачів та транслювати пропаганду й дезінформацію більшій кількості людей», – йдеться у матеріалі й зазначається, що такого висновку дійшли дослідники лондонської громадської організації “Reset”, яка відстежує використання авторитарними урядами соціальних медіа для поширення пропаганди.

Зокрема, Twitter більше не позначає контрольовані державами ЗМІ та пропагандистські агентства спеціальним маркуванням, а також не перешкоджає автоматичному пропагуванню їх контенту. Як пояснили журналісти AP, до впровадження змін користувачі, зацікавлені у кремлівській пропаганді, мали навмисно шукати сторінку чи конкретні повідомлення. Тепер же їх можна пропагувати або рекомендувати як будь-який інший контент.

Після впровадження змін, російські державні ЗМІ тепер отримують на 33% більше переглядів, ніж кілька тижнів тому, коли ці зміни ще не набули чинності. Йдеться про понад 125 тис. додаткових переглядів кожного повідомлення. Серед них такі, що натякають на роль ЦРУ в терактах 11 вересня 2001 року, розкрадання очільниками України іноземної допомоги та виправдання російського вторгнення до України через нібито розгортання США секретних біолабораторій в країні.

Збільшили кількість читачів після запровадження змін також державні медіа Китаю й Ірану. Офіційної інформації стосовно того, коли саме Твіттер ухвалив рішення змінити свою політику стосовно державних ЗМІ немає, але, найімовірніше, це було зроблено наприкінці минулого місяця, зазначається в матеріалі.

Зазначимо, що соцмережею Twitter з жовтня 2022 року володіє американський мільярдер Ілон Маск, який раніше пропонував Україні віддати Крим Росії й запропонував провести на окупованих територіях України референдуми про їхню приналежність.

До того, як Маск купив Twitter, у квітні 2022 року керівництво платформи заявило, що соцмережа не буде поширювати чи рекомендувати урядові облікові записи, які належать державам, що обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах. Тоді соцмережа оголосила, що негайно починає застосовувати таку політику щодо російського уряду.