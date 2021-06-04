Соціальна мережа Twitter оголосила про запуск свого першого сервісу передплати – Twitter Blue, який дозволить користувачам отримувати ексклюзивні функції. Про це пише CNBC.

Користувачі отримають функцію «скасування твіту», яка дозволить встановити таймер до 30 секунд, щоб «повернути» твіт і підправити його. Наголошується, що це не зовсім функція редагування, яку вже довгий час вимагають користувачі – ця функція по суті дозволить передплатникам переглядати, як виглядають їхні твіти перед публікацією.

Крім того, у користувачів сервісу з'явиться розділ із закладками, де вони зможуть групувати збережені твіти. Також їм буде доступний спеціальний режим для довгих текстів і більші можливості вибору колірної гами програми.

Також буде «спеціальна підтримка клієнтів», суть якої поки не уточняється. Поки що сервіс доступний лише користувачам у Канаді та Австралії, але надалі компанія планує розширити доступ.

Щомісячна підписка коштуватиме користувачам до 4,49 доларів.