У 18 судах України почали тестувати систему електронного судочинства

У 18 пілотних судах країни з 4 червня розпочато тестування підсистеми Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС) «Електронний суд», що дозволить в електронному вигляді подавати позови, повідомила «Судова влада України».

Скористатися таким модулем відсьогодні можливо у Київському апеляційному адміністративному суді, Апеляційному суді Одеської області, Київському районному суді міста Одеси, Одеському апеляційному господарському суді, господарському суді Одеської області, Вінницькому апеляційному адміністративному суді, Вінницькому окружному адміністративному суді, Донецькому апеляційному адміністративному суді, Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом'янському, Шевченківському районних судах Києва.

Як пояснив заступник голови Державної судової адміністрації Сергій Чорнуцький, для початку користування сервісом необхідно зайти за веб-адресою cabinet.court.gov.ua, де користувач має зареєструвати власний електронний кабінет (або «Офіційну електронну адресу» – відповідно до процесуальних кодексів).

«Реєстрація досить проста та потребує лише наявності ключа з електронним цифровим підписом. При цьому, для реєстрації можуть бути використані ключі, видані будь-яким Акредитованим центром сертифікації ключів. При реєстрації система автоматично «підтягує» дані про особу з ЕЦП (електронний цифровий підпис - ред.) (прізвище, ідентифікаційний код, тощо). Недостатні (чи змінені дані, наприклад, про електронну пошту) необхідно внести чи відкоригувати самостійно. Після цього реєстрація завершена, а користувач одразу потрапляє в сервіс вже доступного на сьогодні «Електронного суду». Надалі, після розробки інших сервісів ЄСІТС, в електронному кабінеті буде доступний перелік всіх таких сервісів та відповідне посилання для можливого їх використання», – пояснив Чорнуцький.

Він уточнив, що вже зараз можна скористатися можливістю подати заяву до суду. Крім того, «Електронний суд» дає змогу долучати в електронному вигляді додатки, оплачувати судовий збір.

Потім, у міру проходження в суді заяви, на сервіс «Електронного суду» користувача будуть приходити повідомлення про результати авторозподілу, прийняті судом рішення, повістки, інші процесуальні документи.

Чорнуцький також закликав користувачів сервісу надсилати свої побажання, зауваження, пропозиції, які виникатимуть під час експлуатації електронного суду, на офіційну електронну адресу ДСА України чи на гарячу лінію підтримки «Інформаційних судових системм».