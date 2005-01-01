У 2017 році Держкіно профінансувало створення 106 фільмів на суму ₴488 млн

На наступний рік на українське кіно з бюджету виділять 1 млрд грн

Державне агентство з питань кінематографії відзвітувало про те, що вдалося зробити за 2017 рік. Звіт опубліковано на сторінці Facebook голови Держкіно Пилипа Іллєнка.

Зокрема, в ньому йдеться про те, що 488,6 млн грн, виділених з бюджету за статтею «створення і розповсюдження національних фільмів», пішли на фінансування 106 картин: 75 з них - згідно з державним замовленням (на 170 млн грн) і 31 - за договорами державної підтримки (318 млн грн).

При цьому у 2017 році за державної підтримки завершено 45 фільмів - 17 ігрових повнометражних, 12 короткометражних дебютів, 12 документальних і 4 короткометражні анімаційні фільми.

11 млн грн Держкіно направило на підтримку подій у сфері кіно - організацію кінофестивалів і т.д. Зокрема, на кінофестиваль «Молодість» цього року виділили 1,3 млн грн, на ОМКФ - 1 млн грн, на «Відкриту ніч» - близько 200 тис. грн, на «Чілдрен кінофест» - 300 тис. грн, на DocudaysUA - 286 150 грн.

420 тис. грн - на гранти Президента молодим кінематографістам; 5,3 млн - на фінансування Національного центру Довженка.

На спецрахунок Держкіно цього року надійшло 3 269 634 грн, що, згідно зі звітом, перевищує план на 118%.

Зазначимо, що на наступний рік на українське кіно з бюджету виділять 1 млрд грн, при цьому 500 млн - за статтями Держкіно і 500 млн - за окремою статтею «Створення фільмів патріотичного спрямування» в розпорядженні Міністерства культури.

Нагадаємо, що 30 листопада президент підписав закон, що на 5 років звільняє вітчизняний кінематограф від сплати ПДВ.