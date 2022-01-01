У 2021 році пасажиропотік львівського аеропорту перевищив показники 2020 року на мільйон пасажирів

У 2021 році пасажиропотік Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького склав 1 млн 834 тис. пасажирів. Це майже на мільйон пасажирів більше, ніж у 2020 році.

Як повідомили у прес-службі аеропорту, за рік пасажиропотік летовища зріс на 108,8%, порівняно з аналогічним показником 2020 року: тоді аеропорт перевіз 878,4 тис. пасажирів, тоді як у 2021 році – 1 млн 834 тис. пасажирів. Водночас, у 2021 році на 76% зросла кількість рейсів – із 9914 до 17444.

Крім цього, у грудні 2021 року авіаперевезеннями скористалися 160,2 тис. пасажирів, що на 235% більше, ніж у грудні позаторік (47,8 тис. пасажирів). Кількість виконаних рейсів також зросла на 136,2% й становить 1757.

Нагадаємо, що востаннє позначку 2 млн пасажирів львівський аеропорт перетинав у докарантинному 2019 році.