Львівський аеропорт прийняв майже 2 млн пасажирів за рік
Кількість рейсів у львівському аеропорту у 2021 році зросла на 76%
У 2021 році пасажиропотік Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького склав 1 млн 834 тис. пасажирів. Це майже на мільйон пасажирів більше, ніж у 2020 році.
Як повідомили у прес-службі аеропорту, за рік пасажиропотік летовища зріс на 108,8%, порівняно з аналогічним показником 2020 року: тоді аеропорт перевіз 878,4 тис. пасажирів, тоді як у 2021 році – 1 млн 834 тис. пасажирів. Водночас, у 2021 році на 76% зросла кількість рейсів – із 9914 до 17444.
Крім цього, у грудні 2021 року авіаперевезеннями скористалися 160,2 тис. пасажирів, що на 235% більше, ніж у грудні позаторік (47,8 тис. пасажирів). Кількість виконаних рейсів також зросла на 136,2% й становить 1757.
Нагадаємо, що востаннє позначку 2 млн пасажирів львівський аеропорт перетинав у докарантинному 2019 році.
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