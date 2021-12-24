Ще у листопаді Євросоюз офіційно виключив Україну зі списку країн, яким рекомендують зняти обмеження на в'їзд до ЄС із туристичною метою. Однак тоді більшість країн залишились відкритими для повністю вакцинованих туристів.

Вже у грудні, через стрімке поширення нового штаму коронавірусу «Омікрон», європейські країни почали посилювати обмеження на в’їзд, а деякі – взагалі заборонили в’їзд для туристів. ZAXID.NET зібрав інформацію про актуальні обмеження на в’їзд до популярних серед українських туристів країн, яка буде оновлюватись, залежно від посилення чи послаблення обмежень.

***

Повністю закриті

Італія (в’їзд у країну дозволений лише за поважної причини і лише певним категоріям. При цьому необхідно мати негативний тест на ковід та пройти 10-денну самоізоляцію);

Ізраїль (в’їхати у країну українці можуть лише за спеціальним дозволом, заповнити заявку на отримання якого можна за посиланням);

Китай;

Австралія.

З вакцинацією та тестом

Польща (ПЛР чи антиген тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 24 до перетину кордону;

Бельгія (крім цього, перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму):

Румунія (перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму);

Швеція;

Швейцарія (перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму, а після приїзду, між 4 та 7 днем, треба зробити тест на ковід);

Франція;

Нідерланди;

Чехія (перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму);

Португалія (перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму);

Австрія (також, замість сертифіката про вакцинацію, приймається довідка про одужання. Перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму);

Велика Британія (перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму);

Канада (попередньо необхідно заповнити онлайн-форму).

Лише з вакцинацією

Естонія (за відсутності Covid-сертифіката можна пред’явити негативний тест на коронавірус та відбути 10-денний карантин);

Данія (за відсутності Covid-сертифіката у Данію можна в’їхати із негативним тестом на ковід та пройти 10-денну самоізоляцію);

Німеччина (перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму);

Латвія (перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму);

Литва (перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму. Також Литва впускає туристів, що перехворіли на ковід і після цього зробили хоча б одне щеплення);

Словаччина (попередньо необхідно заповнити онлайн-форму);

Іспанія (перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму);

США;

Норвегія (попередньо потрібно заповнити онлайн-форму).

Вакцинація або тест

Албанія (крім сертифікату або тесту, в Албанію можна в’їхати із довідкою про перенесену впродовж останніх шести місяців хворобу. довідка повинна бути англомовною);

Кіпр (перед поїздкою необхідно заповнити онлайн-форму. Після прибуття на Кіпр необхідно здати тест на ковід у аеропорту Ларнаки, який коштує 15 євро, та 19 євро в аеропорту Пафосу. Результат тесту буде доступний на сайті впродовж трьох годин);

Греція (не пізніше, ніж за добу до перетину кордону, необхідно заповнити онлайн-форму);

Єгипет (при цьому, країна не визнає електронні сертифікати у додатку «Дія», тому його необхідно роздрукувати із порталу);

Туреччина (країна також впускає туристів, які мають довідку про перенесену хворобу. За 72 год до поїздки необхідно заповнити онлайн-форму);

Хорватія (країна також визнає довідки про перенесену хворобу й для підтвердження вимагає позитивний тест);

Словенія;

Угорщина (лише при перетині кордону через аеропорт. При цьому від подорожувальників вимагають або сертифікат про вакцинацію, або негативний ПЛР-тест. Тест на антиген не приймається);

Болгарія;

Чорногорія.

Зазначимо, що майже всі європейські країни визнають лише три вакцини, якими щеплюють в Україні: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) та Moderna. також в’їхати можна і з вакциною Johnson&Johnson, яку Україна не використовує, але українці могли щепитися нею закордоном. Китайський препарат CoronaVac визнає лише Угорщина, Естонія, Австрія, Іспанія, Кіпр, Латвія, Словаччина, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Швейцарія. Актуальну офіційну інформацію з умовами в’їзду для українців до всіх країн можна переглянути на інтерактивній мапі МЗС.