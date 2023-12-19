Українські пілоти проходитимуть початкову підготовку у Франції

На початку 2024 року Франція долучиться до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах. Це буде початкова підготовка, яку потім продовжать європейські партнери. Про це йдеться у звіті французького Міністерства оборони про військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення, опублікованого у вівторок, 19 грудня.

«Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами», – йдеться у звіті.

Як пише видання «Європейська правда», ймовірно, йдеться про навчання на винищувачах F-16, які в Європі організовує коаліція на чолі з Данією та Нідерландами.

Нагадаємо, у серпні 2023 року повідомлялось, що українські пілоти, інженери та техніки в певній кількості вже проходять навчання на літаках F-16. Тодішній Міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що 11 країн-партнерів увійшли до літакової коаліції. А лідерство щодо проекту навчання українських пілотів, техніків та інженерів взяли Нідерланди та Данія.