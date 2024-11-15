На Прикарпатті реабілітаційні послуги надають 20 закладів охорони здоров'я

На Прикарпатті зведуть новий реабілітаційний центр на 250 ліжкомісць. У 2025 році з державного бюджету на це виділять 100 млн грн, повідомила після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад 14 листопада голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Працюємо над тим, щоби відкрити в області ще один сучасний реабілітаційний центр на 250 ліжкомісць. Уже маємо напрацювання у цьому напрямі. Отримала запевнення щодо державного фінансування цього об’єкта на 2025 рік у розмірі 100 млн грн. Поряд з цим з обласного бюджету для виготовлення проєктно-кошторисної документації виділено 15 млн грн», – написала Світлана Онищук у Facebook.

До фінансування будівництва реабілітаційного центру також залучатимуть міжнародних донорів.

Зазначимо, що нещодавно у Калуші запрацював реабілітаційний центр для ветеранів «4.5.0. Прикарпаття». У центрі, площею 280 м2, є зал з тренажерами, масажний кабінет та працює кабінет психолога. Заклад може приймати 10-15 людей в день. Також у 2024 році на Прикарпатті відкрили реабілітаційний центр «Донбас-Прикарпаття» на 16-ліжкомісць, який релокували з Краматорська.

Загалом на території регіону за угодами з НСЗУ реабілітаційні послуги надають 20 закладів охорони здоров’я. Упродовж року ними скористалися 11,5 тис. людей, зокрема близько 2,6 тис. військовослужбовців.